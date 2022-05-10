«Барса» продаст Коутиньо «Астон Вилле» за 20 млн евро и получит 50% от перепродажи. О сделке договорились

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«Барселона» договорилась о трансфере Филиппе Коутиньо в «Астон Виллу».

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, каталонский клуб получит за 29-летнего полузащитника 20 миллионов евро.

Кроме того, «Барселоне» достанутся 50% от суммы перепродажи игрока.

Напомним, бразилец перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за 120+40 миллионов евро.

Минувшей зимой Коутиньо присоединился к «Астон Вилле» на правах аренды. В 15 матчах АПЛ он забил 4 гола и отдал 3 передачи.

Полную статистику игрока можно изучить по ссылке.

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