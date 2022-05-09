«Барселона» близка к продаже Коутиньо «Астон Вилле» за 15-20 млн евро

Полузащитник Филиппе Коутиньо может остаться в «Астон Вилле» на постоянной основе.
По сведениям Mundo Deportivo, английский клуб имел право выкупить арендованного у «Барселоны» футболиста за 40 миллионов евро, однако каталонцы в итоге близки к тому, чтобы согласиться продать бразильца за 15-20 млн евро.
«Блауграна» хочет снизить финансовую нагрузку, связанную с высокой зарплатой игрока.
В АПЛ Коутиньо провел 15 игр и забил 4 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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