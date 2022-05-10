«Челси» может продлить контракты с Джеймсом и Маунтом, а также повысить зарплату Менди. Это желание нового владельца

«Челси» может продлить контракты с некоторыми игроками после смены владельца.
Как пишет The Telegraph, совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли, входящий в состав новой группы владельцев «Челси», хочет, чтобы клуб продлил контракты с защитником Рисом Джеймсом и хавбеком Мэйсоном Маунтом. Также он намерен повысить зарплату вратарю Эдуару Менди.
Контракты Джеймса и Менди с «Челси» рассчитаны до 2025 года. Срок соглашения Маунта истекает летом 2024-го.
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