Алексей Сутормин: «Это чемпионство было самым сложным. «Динамо» показывало хороший футбол»

Алексей Сутормин назвал нынешний титул «Зенита» самым сложным.
– Чем это чемпионство отличается от предыдущих?
– Как бы банально это не звучало, оно было сложнее всего.
– Почему?
– «Динамо» показывало хороший футбол, до последнего было непонятно. Понятно, что мы были в более выгодном турнирном положении, но мы, к счастью, хорошо провели отрезок последних матчей, а «Динамо» не очень.
Это футбол. Это чемпионство заслуженное.
– То есть нынешнее «Динамо» – сильнейший конкурент «Зенита» за три сезона при тебе?
– Думаю, да. В первый раз, когда я стал чемпионом, «Краснодар» был хороший.
Сейчас еще за второе место будет хорошая борьба.
– Ты за Федотова (Сутормин играл под его руководством в «Оренбурге» – прим. Sports.ru)?
– Да (смеется), – передает слова полузащитника «Зенита» корреспондент Sports.ru Александр Дорский.