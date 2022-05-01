Алексей Сутормин: «Это чемпионство было самым сложным. «Динамо» показывало хороший футбол»

назвал нынешний титул самым сложным.

– Чем это чемпионство отличается от предыдущих?

– Как бы банально это не звучало, оно было сложнее всего.

– Почему?

– показывало хороший футбол, до последнего было непонятно. Понятно, что мы были в более выгодном турнирном положении, но мы, к счастью, хорошо провели отрезок последних матчей, а «Динамо» не очень.

Это футбол. Это чемпионство заслуженное.

– То есть нынешнее «Динамо» – сильнейший конкурент «Зенита» за три сезона при тебе?

– Думаю, да. В первый раз, когда я стал чемпионом, «Краснодар» был хороший.

Сейчас еще за второе место будет хорошая борьба.

– Ты за Федотова (Сутормин играл под его руководством в «Оренбурге» – прим. Sports.ru)?

– Да (смеется), – передает слова полузащитника «Зенита» корреспондент .ru Александр Дорский.