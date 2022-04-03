Федотов о ничьей с «Зенитом»: «Самоотдача и мастерство позволили «Сочи» набрать очко»

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов 1966 ТАСС Сочи Футбол

Владимир Федотов назвал достойной игру «Сочи» в матче против «Зенита» (0:0).

«Был обоюдоострый матч, неплохой в нашем исполнении. Хорошо прессинговали, были хорошие атаки, но, может быть, чего-то не хватало в завершении — ключевой, точной передачи под гол и, естественно, не хватило гола.

Нам противостоял лидер чемпионата, серьезный соперник. Думаю, на его фоне мы выглядели более чем достойно.

Самоотдача и то мастерство, которое продемонстрировали ребята, позволили нам набрать очко», – сказал главный тренер южан.

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