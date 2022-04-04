Геннадий Орлов: «Где критики, называвшие «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Столько грязных комментариев...»

Комментатор Геннадий Орлов оценил ничью «Зенита» с «Сочи» (0:0) в .

«Питерцам не хватило конкретики в атаке. Дзюба был малоэффективен. Нападающий без забитого гола — брак. Сергеев вышел и потерялся. Так себя и не нашел. В основном игру «Зенита» делали Барриос, Клаудиньо, Малком.

Меня удивил Кузяев. Он разгоняется, одного проходит, второго. И вдруг убирает мяч под себя и уводит его назад. Так было три-четыре раза. О чем это говорит? Значит, Далер не уверен в себе. А он должен понимать, что способен обострить, дойти до вратарской.

«Сочи» насытил центральную ось. Три центральных, два опорника. Как пройти? Значит, многое зависело от флангов, а они не очень хорошо работали.

И это заслуга тренера Федотова. Он великолепный тактик! 4 очка отобрал у «Зенита» в сезоне. Блестяще подготовился. У него высокая организация игры. Все четко, продуманно. Молодец!

Кстати, где все те скептики, критики, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Ну нельзя себя так вести в интернете. Столько грязных комментариев... Троллят...» – сказал Орлов.

«Сочи» добил слухи про фарм «Зенита». Столько очков у чемпиона никто не отбирал