Артур Юсупов: «Сочи» считают фарм-клубом «Зенита», а мы у него четыре очка забрали. Прилетели в Петербург и выиграли – кому еще это удалось?»

Артур Юсупов отреагировал на слухи о связи «Сочи» и «Зенита».
– Нам, глядя со стороны, очень нравится ваш тренер Федотов.
– Хороший тренер. Прекрасный мотиватор. Так умеет рассказать, что мы не слабее – даже на матч с «Зенитом» выходим в полной уверенности, что можем победить. Перед последней игрой втолковывал: «Вы ничем не хуже!» Результат вы видели.
– Самый экстремальный перерыв в «Сочи»?
– Это в Краснодаре, в сентябре. Обычно-то Владимир Валентинович эмоции держит. Ничего похожего не бывает.
– Что стряслось в Краснодаре?
– Не столько тренер дал огня, сколько футболисты повздорили между собой. Была накаленная обстановка. Мы проиграли 0:3.
– Дошло до драки?
– Нет. Но претензий хватало: «Не можешь точный пас отдать...» Уже к перерыву уступали 0:2, вообще ничего не получалось!
– Есть объяснение – почему?
– А еще до игры чувствовалось – мы не готовы. Вот бывает такое! Какие-то микроконфликты, недопонимание, у каждого свое мнение... Едешь на игру и точно знаешь: будет что-то плохое.
Так и случилось. У «Краснодара» к 75-й минуте два удаления – даже это нам не помогло! В полном составе нам, наверное, штук семь забили бы.
– Ну и как переламывать такие кризисы?
– А вот это история!
– Расскажите же скорее.
– Не в курсе, знают ли о ней тренеры. До этого мы проиграли «Динамо», теперь вот «Краснодару». Следующий матч с «Зенитом». Очко взять в Питере – это уже хорошо. Только мало кому удается. Думаем: если проиграем третий матч, все, будем бороться за 10-12-е места...
– Так что сделали?
– Собрались всей командой, без тренеров. Немножко погуляли. Сначала баня, потом ресторан. Поговорили: «Обиды забываем, работаем как раньше. Хоть лицо сохраним в Питере!»
Просто сидели и болтали. Почему так? Что происходит? Нам же не 20 лет! Сейчас последний шанс зацепиться за медали – у многих больше его не будет! Разве можно плевать на сезон?
– Результат известен.
– Прилетели – и выиграли. Кому еще это удалось, кроме нас?
– «Ювентусу» (также «Зенит» в этом сезоне проиграл дома «Бетису» – прим. Sports.ru).
– Вот-вот. Нас считают фарм-клубом «Зенита» – а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали! – сказал хавбек «Сочи».