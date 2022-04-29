Артур Юсупов: «Сочи» считают фарм-клубом «Зенита», а мы у него четыре очка забрали. Прилетели в Петербург и выиграли – кому еще это удалось?»

отреагировал на слухи о связи «Сочи» и .

– Нам, глядя со стороны, очень нравится ваш тренер Федотов.

– Хороший тренер. Прекрасный мотиватор. Так умеет рассказать, что мы не слабее – даже на матч с «Зенитом» выходим в полной уверенности, что можем победить. Перед последней игрой втолковывал: «Вы ничем не хуже!» Результат вы видели.

– Самый экстремальный перерыв в «Сочи»?

– Это в Краснодаре, в сентябре. Обычно-то Владимир Валентинович эмоции держит. Ничего похожего не бывает.

– Что стряслось в Краснодаре?

– Не столько тренер дал огня, сколько футболисты повздорили между собой. Была накаленная обстановка. Мы проиграли 0:3.

– Дошло до драки?

– Нет. Но претензий хватало: «Не можешь точный пас отдать...» Уже к перерыву уступали 0:2, вообще ничего не получалось!

– Есть объяснение – почему?

– А еще до игры чувствовалось – мы не готовы. Вот бывает такое! Какие-то микроконфликты, недопонимание, у каждого свое мнение... Едешь на игру и точно знаешь: будет что-то плохое.

Так и случилось. У «Краснодара» к 75-й минуте два удаления – даже это нам не помогло! В полном составе нам, наверное, штук семь забили бы.

– Ну и как переламывать такие кризисы?

– А вот это история!

– Расскажите же скорее.

– Не в курсе, знают ли о ней тренеры. До этого мы проиграли «Динамо», теперь вот «Краснодару». Следующий матч с «Зенитом». Очко взять в Питере – это уже хорошо. Только мало кому удается. Думаем: если проиграем третий матч, все, будем бороться за 10-12-е места...

– Так что сделали?

– Собрались всей командой, без тренеров. Немножко погуляли. Сначала баня, потом ресторан. Поговорили: «Обиды забываем, работаем как раньше. Хоть лицо сохраним в Питере!»

Просто сидели и болтали. Почему так? Что происходит? Нам же не 20 лет! Сейчас последний шанс зацепиться за медали – у многих больше его не будет! Разве можно плевать на сезон?

– Результат известен.

– Прилетели – и выиграли. Кому еще это удалось, кроме нас?

– «Ювентусу» (также «Зенит» в этом сезоне проиграл дома «Бетису» – прим. Sports.ru).

– Вот-вот. Нас считают фарм-клубом «Зенита» – а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали! – сказал хавбек .