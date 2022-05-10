Ведущая «Динамо ТВ» об обвинениях в накрутке: «Зрители стали писать под роликами: «Этот комментарий для Заремы». Спасибо большое ей»

Ведущая «Динамо ТВ» ответила на обвинения в накрутке просмотров на ютуб-канале.

– В конце января с подачи поднялась тема о накрутке просмотров в «Динамо». Так накручивали или нет?

– Мы не накручиваем просмотры. Ведется работа – благодаря нужным инструментам наш контент стал чаще доходить до людей, которым это интересно. Отсюда и существенный рост просмотров – наши материалы появляются в «предложенных» у правильной аудитории.

Диджитал-дирекция «Динамо» во главе с Давидом Мышаловым расширяет нашу активную аудиторию по всем фронтам. Так что это просто была грамотная работа людей, продвигающих контент. Если бы видео со Смоловым были плохими, их бы посмотрело такое количество народу? Сомневаюсь.

– Был резкий взлет просмотров, подписчиков не прибавлялось.

– Во-первых, подписчики прибавлялись – не нужно упускать этот факт.

Во-вторых, это нормальная ситуация, когда ты смотришь какие-то ролики, но не подписываешься на каждый канал и не комментируешь каждое видео. Ролики со Смоловым посмотрели самые разные пользователи, порой не имеющие отношения к спорту. Значит, тема была интересна многим.

Кстати, забавно вышло: большое количество наших зрителей отреагировало на обвинения в накрутке – они специально стали писать под роликами: «Этот комментарий для Заремы». Поэтому спасибо большое персонально ей и телеграм-каналам, они нам на самом деле помогли еще сильнее поднять вовлеченность – у нас увеличилось количество комментариев и лайков благодаря возмущению динамовской аудитории.

– Странно, когда Зарема комментирует взлеты и падения просмотров на клубном канале «Динамо».

– Не мне судить. Но не думаю, что она стала бы комментировать статистику другого клубного ТВ. Это же вечная тема – «Динамо» против «Спартака», всю нашу историю мы главные антагонисты. Просто в «Спартаке» придумали способ наехать на «Динамо» и воспользовались этим, – сказала .

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