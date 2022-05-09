Ведущая «Динамо ТВ» заявила, что не сталкивалась с сексизмом в клубе.

– Если говорить о более жестком сексизме, что женщин в принципе не должно быть в футболе – каково ваше мнение?

– Мне сложно судить, потому что я, к счастью, с таким не сталкивалась. Да, конечно, бывали комментарии о том, что я мужа в футболе ищу, что я «тупая ведущая» и тому подобное. Но их настолько мало, что я никогда и не придавала этому значения.

Мне очень повезло с аудиторией – болельщики оказывают мне такую поддержку, что сами защищают меня от подобных злословящих «комментаторов». Я так благодарна им за это – с такими людьми ничего не страшно.

Но у каждого свой опыт. Возможно, другим девушкам в футболе повезло меньше, чем мне. Мне кажется, залог успеха в том, что если входишь в мужской коллектив, нужно здраво оценивать свои силы – к примеру, для девушки я достаточно хорошо уже разбираюсь в футболе, но при этом никогда не стану дискутировать с мужчинами, потому что принимаю тот факт, что они понимают больше и лучше меня.

Я никогда не играла в футбол, и многое без практики понять сложнее, а иногда просто невозможно. Поэтому не полезу в футбольную аналитику.

Я занимаю свою нишу – зачем мне пытаться делать чужую работу, если я могу творчески привнести что-то свое? Любовь к делу и энтузиазм все преодолевают. А к разным атавизмам в виде суеверий или сексистских комментариев отношусь спокойно, практически не замечаю их.

– Резюмируя: женщин в футболе не притесняют?

– Сложно сказать за весь футбол, но в моей работе за три года я не сталкивалась с этим – в «Динамо» сексизма уж точно нет! Наоборот, сколько заботы и уважения – при тебе будут стараться лишний раз не ругаться, помогут донести чемодан или принесут плед.

Мне кажется, сейчас женщин в футболе становится все больше и больше, скоро мы вообще перестанем говорить о сексизме в этой сфере. К слову, в нашей команде из девушек есть не только я. Кристина Коровникова, одна из лучших спортивных фотографов России, тоже давно и успешно работает с командой, летает на выезды и прекрасно выполняет свою работу без всяких предрассудков со стороны мужчин, – сказала Лысенко.