«Стремимся, чтобы именно «Динамо» ассоциировалось с Москвой – как «ПСЖ» с Парижем». Ведущая «Динамо ТВ» о популяризации

Ведущая «Динамо ТВ» рассказала о желании обогнать все клубы Москвы по популярности.

– В прошлом году «Спартак» стал самым популярным клубом в в социальных сетях. Вы к этому стремитесь? Равняетесь на конкурента?

– Не могу сказать, что мы равняемся на кого-либо, если речь об РПЛ. «Динамо» идет своей дорогой, и теперь уже мы сами во многом подаем пример другим клубам. Очень приятно, что сейчас многие высоко оценивают нашу работу. Стремимся к увеличению количества подписчиков, охвата аудитории и ее вовлеченности. Первые два показателя постоянно растут, третий тоже находится на очень достойном уровне.

Понятно, что у нас задача другая по сравнению с тем же – хотя бы потому что мы не единственный клуб РПЛ в городе. Но стремимся, чтобы именно «Динамо» ассоциировалось со столицей, как, например, образ неизменно связан с Парижем. Хочется, чтобы мы обгоняли по ключевым показателям любой другой клуб из Москвы.

– сложно обогнать в плане охвата.

– Да, но рано или поздно это возможно. К примеру, мы являемся самым посещаемым домашним клубом Москвы в этом сезоне. В «Динамо» уже проделана огромная работа, чтобы выбраться из ситуации, в которой мы находились несколько лет назад – внизу турнирной таблицы, без масштабной и организованной работы в медиа… Сейчас движемся к тому, чтобы по всем показателям быть на топ-уровне как сильный европейский клуб.

Что касается «Спартака», то они, как мне кажется, много внимания собирают на скандалах – это их конек. «Динамо» же в долгосрочной перспективе будет стараться привлекать аудиторию не за счет резонансных всплесков, а дружелюбием и стабильностью. Конечно, очень важен и спортивный результат – все мы ждем трофеи, чемпионство и мечтаем достойно провести сезон нашего столетия. Но что бы ни происходило на футбольном поле, задача не меняется – всегда качественно поддерживать образ клуба в медиапространстве, – сказала Лысенко.

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