«Матч Премьер» 9 мая покажет выигранные ЦСКА и «Зенитом» финалы Кубка УЕФА и матч за Суперкубок: «В День Победы ты увидишь триумф российского футбола»

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«Матч Премьер» в День Победы покажет победные матчи «Зенита» и ЦСКА в еврокубках.

9 мая в 16:15 на канале будут транслировать финальный матч Кубка УЕФА сезона-2004/05, в котором ЦСКА обыграл «Спортинг» (3:1).

В 20:40 покажут победный для «Зенита» финал Кубка УЕФА-2007/08, когда петербуржцы обыграли (2:0).

В 22:30 начнется показ матча за Суперкубок УЕФА-2008, в котором «Зенит» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) и выиграл трофей.

«9 мая, в День Победы, ты увидишь триумф российского футбола. Легендарные матчи на «Матч Премьер», – говорится в анонсирующем ролике.

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