Брат Лингарда об отношении «МЮ» к Джесси: «20 лет пота и крови, 4 трофея, 3 гола в финалах. И никакого прощания. Не удивлен, что это Лига конференций»

Брат Джесси Лингарда жестко раскритиковал .

Как ожидается, англичанин покинет «МЮ» летом в статусе свободного агента. 2 мая клуб играл дома с (3:0), и это была последняя игра сезона на «Олд Траффорд».

Лингард всю игру провел в запасе, хотя на поле вышли Хуан Мата, Неманя Матич, Эдинсон Кавани и Фил Джонс, которые, как ожидается, тоже покинут «МЮ» летом.

«20 лет пота, крови и слез, 4 домашних трофея, 3 гола в кубковых финалах. И никакого прощания. Не удивлен, что их ждет Лига конференций в следующем сезоне.

Атаковать игроков за то, что они празднуют, когда владельцы продают клуб Суперлиге – это окей. Класс 92, Малыши Басби, вами руководят люди, которые даже не знают, что такое офсайдная ловушка. Никакого класса, и фанаты должны это осознать.

Он был там с девяти лет, и его даже не выпустили на замену!!! Все хорошо, брат, семья гордится тобой», – написал Луи Скотт в сторис инстаграма.