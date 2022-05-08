Невилл согласился с мнением Клоппа о тактике «Тоттенхэма»: «Вот почему Конте не подходит «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Гари Невилл согласился с мнением Юргена Клоппа о тактике «Тоттенхэма».

Главный тренер «Ливерпуля» после игры со «шпорами» в 36-м туре АПЛ (1:1) заявил, что ему не нравится оборонительный игровой стиль команды Антонио Конте.

«Я с огромным уважением отношусь к Антонио Конте и его футболу, но это интервью Клоппа наглядно демонстрирует, почему он не подходит «Манчестер Юнайтед», – написал в твиттере бывший защитник манкунианцев.

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