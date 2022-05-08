Невилл согласился с мнением Клоппа о тактике «Тоттенхэма»: «Вот почему Конте не подходит «МЮ»

согласился с мнением о тактике .

Главный тренер после игры со «шпорами» в 36-м туре (1:1) заявил, что ему не нравится оборонительный игровой стиль команды Антонио Конте.

«Я с огромным уважением отношусь к и его футболу, но это интервью Клоппа наглядно демонстрирует, почему он не подходит , – написал в твиттере бывший защитник манкунианцев.

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