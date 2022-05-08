Фердинанд о разгроме «МЮ» «Брайтоном»: «Над нами издеваются каждую неделю. Ни борьбы, ни характера, ни желания»

раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за разгром от «Брайтона» (0:4).

«Все дошло до той стадии, что мы даже сопротивляться не можем. Над нами издеваются каждую неделю. Мы отправились на выходной на побережье Брайтона, откуда нас отправили домой.

Нет ни борьбы, ни характера, ни желания. Кажется, все опустили руки.

«Брайтон» разгромил нас со счетом 4:0. Слушайте, это неплохая команда, но «Юнайтед» не должен так проигрывать со счетом 0:4.

Это ужасная ситуация, и мне действительно интересно нынешняя ситуация в раздевалке. Кто-нибудь проявляет себя? Есть ли личности, заводящие других, или все считают, что все кончено?» – сказал бывший защитник в своем подкасте.

«МЮ» получил 0:4 от «Брайтона» – и разгромы уже норма. Так плохо клубу не было даже при Мойесе

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