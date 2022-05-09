Массимо Каррера: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок, они очень близки к этому»

пожелал удачи в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России с .

«У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России, они уже очень близки к этому. В полуфинальном матче «Спартак» фаворит – две победы подряд в чемпионате положительно повлияют на настрой футболистов, на хорошем настроении всегда легче побеждать.

Но «Спартаку» ни в коем случае нельзя недооценивать «Енисей», они способны принести много проблем красно-белым. Эта команда уже побеждала клубы и не просто так оказалась в полуфинале Кубка.

Поэтому очень важно полностью настроиться на этот матч и выходить с максимальной концентрацией. А после этого останется всего один шаг – самый важный и ответственный. Желаю команде удачи и буду верить в победу», – сказал бывший тренер красно-белых.

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