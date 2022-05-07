охарактеризовал .

«Никогда не слышал фразу «Глушаков – это похороны»! Но Денис – великий игрок. Сколько раз он спасал нас, забивая голы издалека!

Благодарен ему за то, что он оказывался в нужное время в нужном месте. Настоящий капитан, который помогал вести чудесную команду к золоту. Хотя в том составе все были одинаково важны. Каждый причастен к чемпионству», – сказал бывший главный тренер .

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков