Массимо Каррера: «Никогда не слышал фразу «Глушаков – это похороны», но Денис – великий игрок. Настоящий капитан, помогал вести чудесную команду к золоту»

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Массимо Каррера охарактеризовал Дениса Глушакова

«Никогда не слышал фразу «Глушаков – это похороны»! Но Денис – великий игрок. Сколько раз он спасал нас, забивая голы издалека!

Благодарен ему за то, что он оказывался в нужное время в нужном месте. Настоящий капитан, который помогал вести чудесную команду к золоту. Хотя в том составе все были одинаково важны. Каждый причастен к чемпионству», – сказал бывший главный тренер «Спартака»

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