Массимо Каррера: «Медали, награда тренеру года, футболки «Спартака» лежат в чемодане. Есть даже шарф с нецензурной фразой Комбарова!»

рассказал, где хранит вещи, связанные со «Спартаком».

«Из России у меня осталось очень много памятных вещей. Медали, награда тренеру года, футболки «Спартака», шарфы, которые мне дарили… Все лежит в чемодане с логотипом «Спартака», это воспоминание о прекрасных днях.

У меня даже есть шарф с нецензурной фразой Комбарова! Он стал безумно популярным. Я повторил за Димой: «Грацио блин (в оригинале использовалось нецензурное выражение – прим.)» после победной игры с «Анжи». В тот момент все мои эмоции выплеснулись наружу, ну а фраза ушла в народ.

Бутылки вина с моим изображением, которые я дарил? Да, одну я подарил музею клуба, вторую – консулу, который дал мне российскую визу. А игрокам я бутылки не дарил. Вина было не так много, так что все остальное я выпил сам», – сказал бывший главный тренер .

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