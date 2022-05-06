Холанд будет получать в «Ман Сити» не более 375 тысяч фунтов в неделю – столько у де Брюйне. Эрлинга хотел «Челси», но помешали санкции

Санкции не позволили бороться за , и он, вероятно, уйдет в «Ман Сити».

Как пишет ESPN, ссылаясь на собственные источники, в лондонском клубе разочарованы, что санкции, наложенные на , не позволили клубу побороться за форварда дортмундской .

«Челси» разочарован в Ромелу Лукаку. Вероятно, ему разрешат покинуть клуб, если получится отбить большую часть от 115 млн евро, затраченных на его приобретение минувшим летом. Для этого «Челси» нужно найти замену бельгийцу. Вероятно, когда «Челси» получит возможность действовать на трансферном рынке, начинать работу по переходу Холанда будет слишком поздно.

Минувшим летом именно Холанд был основной целью «Челси», однако «Боруссия» не отпустила его. После этого лондонцы обратились к кандидатуре Лукаку.

Сейчас же все идет к тому, что норвежец начнет следующий сезон в составе «Манчестер Сити». Договоренность по зарплате и комиссии агентам уже достигнута. До июня должен активировать опцию выкупа игрока за 75 млн евро.

Чтобы подписать Холанда, манчестерский клуб не станет нарушать выстроенную структуру зарплат, сообщают источники ESPN. Холанд станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, но его зарплата не превысит 375 тысяч фунтов в неделю, которые получает полузащитник Кевин де Брюйне.

«Челси» действительно хотел подписать Холанда и, скорее всего, даже начал переговоры по условиям контракта, но неопределенность, возникшая вокруг клуба, сделала сделку невозможной.

В этом сезоне 21-летний форвард забил 28 голов и отдал 7 передач в 28 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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