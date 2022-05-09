Леонченко о 100-летии «Локо»: «Нет единства в том, что дата основания подтверждена. Она должна устраивать всех»

Гендиректор рассказал о ситуации с юбилеем клуба.

— Будет ли ясность по поводу юбилея? Собиралась рабочая группа, хотели пересматривать дату основания.

— Вопрос со столетием очень важный. Действительно, было заседание рабочей группы. Нет единства в том, что дата основания подтверждена.

Мы воспользовались услугами профессиональных историков. Задача — определить точную дату создания «Локомотива». Праздник, который предполагался на столетие, не может пройти, когда кто-то с чем-то не согласен. Дата должна устраивать всех, — сказал Леонченко.

Ранее датой основания клуба считался 1922 год.

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