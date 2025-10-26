  • Спортс
  • Пеп указал судье на фол Диня на Нунеше перед голом в ворота «Сити». Оливер вместо штрафного назначил угловой – «Вилла» забила с него
Пеп указал судье на фол Диня на Нунеше перед голом в ворота «Сити». Оливер вместо штрафного назначил угловой – «Вилла» забила с него

«Ман Сити» мог проиграть из-за судейской ошибки.

«Горожане» уступили «Астон Вилле» (0:1) в 9-м туре АПЛ. Единственный гол забил Мэтти Кэш после розыгрыша углового. 

Перед назначением углового в пользу «Виллы» главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пожаловался судье на фол со стороны Люки Диня на Матеуше Нунеше.

Бывший нападающий высшего дивизиона Клинтон Моррисон заявил, что гол стал следствием судейской ошибки.

«Динь фолил на Нунеше. Там должен был быть штрафной. Майкл Оливер понимает, что ошибся – именно поэтому он так долго решал, назначать ли угловой», – сказал бывший форвард «Кристал Пэлас» Клинтон Моррисон. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: 101 Great goals
