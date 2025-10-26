Бернарду о 0:1 с «Виллой»: «Дело не в судье, «Сити» не поэтому проиграл. В защите мы сыграли ужасно, когда прессинг не работает, ты позволяешь игре становиться хаотичной»

Бернарду Силва высказался о поражении от «Астон Виллы» (0:1).

«Я бы сказал, что мы довольно хорошо играли с мячом. В атаке мы проявляли себя неплохо. Даже если мы не забили, у нас были моменты. Мы заставили их глубоко обороняться, и в некоторые моменты им было тяжело.

С другой стороны, в защите мы сыграли очень плохо. Наш прессинг был ужасен – мы опаздывали в каждом единоборстве на две секунды. Такое было ощущение, даже несмотря на то, что идеи в атаке у нас были хорошими. Но если прессинг не работает, ты позволяешь игре становиться хаотичной. А когда наш прессинг плох, мы не можем показывать свою игру.

Разумеется, у них сильная команда – уровня Лиги чемпионов, с качественными игроками. Но я считаю, что именно наши оборонительные принципы сегодня были действительно плохими.

Что касается того эпизода – это мелочь, не пенальти и не красная карточка, которые могут изменить игру. Но по факту это должен был быть фол. Его не дали, и они забили после углового. Это немного раздражает, но это футбол. Такие мелкие эпизоды не настолько важны. Судья сказал, что посчитал, будто это был угловой. Люди совершают ошибки – просто извинись и двигайся дальше. Не надо быть высокомерным. Как я уже сказал, не из-за этого мы проиграли. Сегодня дело было не в судье.

До конца сезона еще далеко. Я не хочу делать поспешные выводы. Конечно, нам бы хотелось быть на первом месте, но мы не там. Однако пока слишком рано подводить итоги», – сказал полузащитник «Ман Сити » в интервью Sky Sports.