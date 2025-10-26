  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бернарду о 0:1 с «Виллой»: «Дело не в судье, «Сити» не поэтому проиграл. В защите мы сыграли ужасно, когда прессинг не работает, ты позволяешь игре становиться хаотичной»
0

Бернарду о 0:1 с «Виллой»: «Дело не в судье, «Сити» не поэтому проиграл. В защите мы сыграли ужасно, когда прессинг не работает, ты позволяешь игре становиться хаотичной»

Бернарду Силва высказался о поражении от «Астон Виллы» (0:1).

«Я бы сказал, что мы довольно хорошо играли с мячом. В атаке мы проявляли себя неплохо. Даже если мы не забили, у нас были моменты. Мы заставили их глубоко обороняться, и в некоторые моменты им было тяжело.

С другой стороны, в защите мы сыграли очень плохо. Наш прессинг был ужасен – мы опаздывали в каждом единоборстве на две секунды. Такое было ощущение, даже несмотря на то, что идеи в атаке у нас были хорошими. Но если прессинг не работает, ты позволяешь игре становиться хаотичной. А когда наш прессинг плох, мы не можем показывать свою игру.

Разумеется, у них сильная команда – уровня Лиги чемпионов, с качественными игроками. Но я считаю, что именно наши оборонительные принципы сегодня были действительно плохими.

Что касается того эпизода – это мелочь, не пенальти и не красная карточка, которые могут изменить игру. Но по факту это должен был быть фол. Его не дали, и они забили после углового. Это немного раздражает, но это футбол. Такие мелкие эпизоды не настолько важны. Судья сказал, что посчитал, будто это был угловой. Люди совершают ошибки – просто извинись и двигайся дальше. Не надо быть высокомерным. Как я уже сказал, не из-за этого мы проиграли. Сегодня дело было не в судье.

До конца сезона еще далеко. Я не хочу делать поспешные выводы. Конечно, нам бы хотелось быть на первом месте, но мы не там. Однако пока слишком рано подводить итоги», – сказал полузащитник «Ман Сити» в интервью Sky Sports. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoсудьи
logoБернарду Силва
logoтактика
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoМайкл Оливер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп указал судье на фол Диня на Нунеше перед голом в ворота «Сити». Оливер вместо штрафного назначил угловой – «Вилла» забила с него
сегодня, 16:35
«Ман Сити» проиграл и не забил впервые с августа – 0:1 с «Астон Виллой». Было 9 матчей без поражений
сегодня, 15:57
Главные новости
Шченсны с 8.7 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Реал» – «Барселона». Гюлер с оценкой 6.1 – худший
5 минут назад
Алонсо о 2:1 с «Барсой»: «Мы очень довольны победой, игрой, проделанной нами работой, самопожертвованием. «Реал» хорошо действовал без мяча и знал, как доставить сопернику неприятности»
10 минут назад
«Реал» выиграл 106 класико, «Барса» – 104. В 52 матчах была ничья
14 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» играет с «Рубином», «Зенит» победил «Динамо», «Локомотив» не выиграл у «Акрона»
20 минут назадLive
Андрей Мостовой о голе «Динамо»: «Был очень сильно удивлен, что его засчитали. В движении малейшее касание сбивает, у меня ноги заплелись»
20 минут назад
Де Йонг о словах Ямаля: «Он не говорил, что «Реал» жульничает, это немного преувеличено. Карвахаль мог позвонить ему, а не жестикулировать на поле»
20 минут назад
Португальцы в «Интере»: Фигу, Канселу, Куарежма – вспомните других?
21 минуту назадТесты и игры
Карвахаль после класико жестом показал Ямалю, что он много болтает. Началась стычка «Реала» и «Барсы», Ламин сказал кому-то: «Увидимся снаружи»
31 минуту назадФото
Семак о судействе: «Нам каждый год говорят, что ошибок становится меньше, а почему? Потому что сами это определяют. Иногда до смешного – три одинаковых момента трактуются по‑разному»
38 минут назад
Алонсо выиграл первое класико как тренер. У Хаби 8 побед и 15 поражений от «Барсы» в качестве игрока «Реала»
44 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет со «Страсбуром», «Лилль» забил 6 голов «Мецу», «Ницца» победила «Ренн»
7 минут назад
«Лацио» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
29 минут назад
«Барселона» пропускает в 7 матчах подряд – 12 голов за этот отрезок
38 минут назад
Стример Мэддисон: «Травмы, обстоятельства и все остальное как будто заставляют Карпина слушаться меня»
сегодня, 17:14
У Мбаппе прервалась серия из семи реализованных пенальти – Шченсны парировал удар форварда «Реала» в класико
сегодня, 17:11
«Краснодар» – «Рубин». Кордоба, Сперцян и Даку играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:04Live
Гвардиола после поражения: «Я удовлетворен. Очень хороший матч, но «Сити» не забил. Угловой «Астон Виллы» был – я слишком уважаю судей»
сегодня, 16:58
Артета об 1:0 с «Кристал Пэлас»: «Важная победа над хорошей командой, никто не создает против них много моментов. Я очень рад, мы знали о сложности матча»
сегодня, 16:55
Слуцкий после 2:2 с «Далянем»: «Мы сталкивались с таким и в прошлом сезоне. В критический момент нужно учитывать весь негативный опыт, сегодня мы снова заплатили высокую цену»
сегодня, 16:35Видео
Пеп указал судье на фол Диня на Нунеше перед голом в ворота «Сити». Оливер вместо штрафного назначил угловой – «Вилла» забила с него
сегодня, 16:35