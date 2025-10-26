Гвардиола после поражения: «Я удовлетворен. Очень хороший матч, но «Сити» не забил. Угловой «Астон Виллы» был – я слишком уважаю судей»

Пеп Гвардиола удовлетворен игрой «Ман Сити», несмотря на поражение.

«Манчестер Сити » проиграл «Астон Вилле » (0:1) в выездном матче АПЛ .

О матче

«Наша очень хорошая команда провела очень хороший матч. Мы начали очень хорошо. В целом, во втором тайме мы играли намного лучше, [чем в первом], но не забили. Мы были недостаточно агрессивны.

Я удовлетворен. [В последнее время] мы играли очень хорошо – в основном в Премьер-лиге – и мы становимся лучше. Мы извлечем из этого урок».

Об угловом, с которого забила «Астон Вилла»

«Это угловой. Хороший угловой и гол. Слушайте, это не имеет значения. Слушайте, я слишком уважаю судей за 10 лет здесь. Это был угловой, и это решение надо защищать. Нельзя жаловаться на действия, произошедшие за пять минут до», – сказал тренер «горожан».