Гендиректор «Локомотива»: «РЖД» продолжает поддержку клуба, все стабильно. Делаем шаги к отказу от госфинансирования»

Генеральный директор «Локомотива» рассказал о финансировании клуба «РЖД».
«Все легионеры у нас на месте. Им нравится в клубе. Они с нами.
Что касается бюджета, «РЖД» продолжает поддержку «Локомотива», в этом направлении все стабильно.
Почему мы не отказались от госфинансирования? Мы делаем шаги к этому. Была проведена оптимизация. В прошлом году мы увеличили доход от независимых от «РЖД» партнеров. «РЖД» не ставил перед нами задачи сокращать расходы.
«РЖД» уже многие годы акционер клуба. С 2014 года вклад остается на том же уровне, что и был. Поэтому возникают некоторые проблемы с выплатой зарплаты легионерам в валюте.
Мы проходим лицензирование на еврокубки. Эта процедура была начата еще в феврале. УЕФА выплатил нам деньги», – сказал Владимир Леонченко.
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