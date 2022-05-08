Гендиректор «Локомотива»: «РЖД» продолжает поддержку клуба, все стабильно. Делаем шаги к отказу от госфинансирования»

Генеральный директор рассказал о финансировании клуба .

«Все легионеры у нас на месте. Им нравится в клубе. Они с нами.

Что касается бюджета, «РЖД» продолжает поддержку «Локомотива», в этом направлении все стабильно.

Почему мы не отказались от госфинансирования? Мы делаем шаги к этому. Была проведена оптимизация. В прошлом году мы увеличили доход от независимых от «РЖД» партнеров. «РЖД» не ставил перед нами задачи сокращать расходы.

«РЖД» уже многие годы акционер клуба. С 2014 года вклад остается на том же уровне, что и был. Поэтому возникают некоторые проблемы с выплатой зарплаты легионерам в валюте.

Мы проходим лицензирование на еврокубки. Эта процедура была начата еще в феврале. УЕФА выплатил нам деньги», – сказал .

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков