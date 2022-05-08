Гендиректор «Локомотива»: «У нас интереснейший чемпионат, потенциал огромный и у РПЛ, и у ФНЛ»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отметил достоинства РПЛ и Олимп-ФНЛ.
– Мы до сих пор остаемся членами ФИФА, пока эти правила существуют, мы будем их выполнять. У нас прекрасная инфраструктура, мы не хотим закрывать чемпионат.
У нас интереснейший чемпионат. У нас большое количество клубов борется за высокие места. Сейчас был матч в Краснодаре, где был зрелищный футбол. У нас огромный потенциал, я говорю не только об РПЛ, но и об ФНЛ.
– Вы зафиксировали курс валют в контракт с футболистами?
– Мы многие вещие делаем заранее.
– Можете ли прояснить судьбу «Казанки»?
– Когда будут предприняты необходимые шаги, мы о них объявим. Любой футболист мечтает выступать за основной состав, а не вторую команду. Пока решения по «Казанке» нет. Но «Казанка» проходит аттестацию и лицензирование.
– У Рыбуса заканчивается контракт летом. Есть соображения по будущему игрока?
– Этот вопрос – к спортивному блоку, – сказал Леонченко.
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