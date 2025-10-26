Слуцкий после 2:2 с «Далянем»: «Мы сталкивались с таким и в прошлом сезоне. В критический момент нужно учитывать весь негативный опыт, сегодня мы снова заплатили высокую цену»

Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Далянем» в 28-м туре Суперлиги Китая.

Команды сыграли вничью (2:2), Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 25-й минуте Лу Чжои открыл счет в игре, на 39-й Лю Чжужунь удвоил преимущество гостей. На 43-й минуте У Си сократил отставание хозяев, на 90+10-й Андре Луис сравнял с пенальти.

У «Шанхая» три ничьих в последних шести играх во всех турнирах, до этого поделили очки с «Чэнду» в Суперлиге Китая и «Ульсаном» в азиатской Лиге чемпионов (оба раза 1:1).

Команда Леонида Слуцкого за два тура до конца идет третьей в чемпионате, «Чэнду» находится на втором месте, «Порт» лидирует.

Леонид Слуцкий раскритиковал игру своей команды против «Даляня».

«Мы сталкивались с подобным в прошлом сезоне. Соперник может быть не таким сильным, но мы не победили. Думаю, это из-за того, что игроки, узнав результаты в матчах конкурентов, испытывали большое психологическое давление и поэтому сыграли не так, как нужно.

Сегодня многие футболисты не показали свой уровень. Можно сказать, это был наш худший матч в сезоне. В критический момент необходимо учитывать весь негативный опыт, который мы накопили в течение чемпионата, сегодня мы снова заплатили за это высокую цену», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче «Шэньхуа» 31 октября примет «Шэньчжэнь Пэн Сити», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского