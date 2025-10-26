«Реал» победил «Барсу» впервые за 5 матчей. В прошлом сезоне было 4 поражения
«Реал» выиграл класико впервые за 5 матчей.
Сегодня мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги.
В прошлом сезоне «сливочные» проиграли все 4 матча против «блауграны» – в Ла Лиге (0:4, 3:4), в финале Суперкубка Испании (2:5) и в финале Кубка страны (2:3).
«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. «Барселона» идет второй с 22 баллами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
