«Реал» победил «Барсу» впервые за 5 матчей. В прошлом сезоне было 4 поражения

«Реал» выиграл класико впервые за 5 матчей.

Сегодня мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги.

В прошлом сезоне «сливочные» проиграли все 4 матча против «блауграны» – в Ла Лиге (0:4, 3:4), в финале Суперкубка Испании (2:5) и в финале Кубка страны (2:3).

«Реал » лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. «Барселона » идет второй с 22 баллами.