У «Барселоны» 3 поражения в сезоне, все – в октябре. Сегодня уступили «Реалу»

«Барселона» потерпела третье поражение в сезоне.

Команда Ханса-Дитера Флика уступила «Реалу» со счетом 1:2 в 10-м туре Ла Лиги.

Это третье поражение каталонцев с начала октября – ранее они проиграли «ПСЖ» (1:2) и «Севилье» (1:4). До этого «Барселона» в этом сезоне не проигрывала.

На счету «блауграны» 9 побед и 1 ничья в текущем сезоне. 2 ноября она встретится с «Эльче».