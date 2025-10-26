Алонсо выиграл первое класико как тренер. У Хаби 8 побед и 15 поражений от «Барсы» в качестве игрока «Реала»
Хаби Алонсо выиграл дебютное класико во главе «Реала».
Сегодня «Реал» обыграл «Барселону» (2:1) в матче Ла Лиги.
Для Алонсо это было первое класико на посту тренера «Мадрида».
Испанец принял участие в 30 противостояниях «Реал» и «Барсы» в период карьеры игрока. Играя за «Мадрид», Хаби выиграл 8 из них, 15 раз проиграл и 7 раз сыграл вничью.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
