Леонченко – Семину: «Локомотив» самым молодым составом в истории обыгрывает «Спартак» – это не сказка»

не согласился с по поводу ситуации в «Локомотиве».

Бывший тренер «Локомотива» отреагировал на уход Ларса Корнетки из московского клуба, сказав: «Люди, которые рассказывали сказки, не справились. Собрали чемоданы и уехали».

«С огромным уважением отношусь к Юрию Семину. Но в данном случае хотел бы публично не согласиться с его комментарием по поводу ухода из «Локомотива».

Первая фраза – «рассказывали сказки». «Локомотив» самым молодым составом за всю историю чемпионатов России обыгрывает «Спартак» – это не сказка. Я прекрасно понимаю, что еще не время для выводов, они будут по итогам сезона. Но определенные результаты работы клуба уже можно констатировать. Собран состав, на который можно рассчитывать не на один-два сезона, а в долгую.

Думаю, что Юрий Семин как никто другой может оценить игроков, пополнивших «Локомотив» в последнее время, увидеть футбол, который ставит команде тренерский штаб.

Вторая фраза – «собрали чемоданы и уехали». В случае с Ларсом до его отъезда была проделана большая работа, а сам отъезд – обоюдное решение клуба и специалиста. Могу отметить его абсолютную корректность, неизменную готовность к конструктивному диалогу, хотя конечно же он испытывал большое давление в нынешней ситуации.

Третья фраза – «должна быть настоящая работа в интересах футбола». Тут не поспоришь, только эта работа будет продолжаться не вопреки, а во многом благодаря тому, что уже сделано в клубе.

Отдельно хотел бы прокомментировать регулярные интервью некоторых бывших руководителей, пытающихся раскачать ситуацию вокруг «Локо». Их точка зрения не имеет ничего общего с происходящим в клубе. Важно то, что клуб придерживается выбранной стратегической линии и действует последовательно.

Мы сейчас уже имеем фактические положительные результаты от проделанной работы, а самое главное фундамент для дальнейшего развития», – сказал генеральный директор .