Сторожук об 1:1 с «Арсеналом»: «Закономерный результат. У «Краснодара» газон на порядок лучше, здесь сухое поле, не очень хорошего качества»

Александр Сторожук высказался о ничьей «Краснодара» с (1:1).

«В первом тайме были проблемы с моментами с игры? Может быть, футболисты нас не так поняли, очень много торопились, спешили, откуда-то появились длинные передачи. Откуда пришел гол? Мы были на мяче, последовала длинная передача, перехват, сами себе организовали угловой.

Во втором тайме соперник давал играть в футбол низом. Возможно, на разминке надо было что-то скорректировать.

Есть объективная причина – одна тренировка за четыре дня, половина подготовительного микроцикла в дороге. Можем на это ссылаться, но мы максималисты, хотим побеждать в матчах с любым соперником. Не должны на это обращать внимания. Если вышли, должны биться, работать, выполнять то, о чем договаривались.

После перерыва вышли, опустили мяч вниз, было много хороших подходов, удары пошли. Имели несколько моментов. Качество газона одинаковое для обеих команд, но «Арсенал» более привычен к нему, мы адаптировались по ходу матча.

На нашей арене газон, наверное, на порядок лучше, мяч не так «дробит», здесь сухое поле, не очень хорошего качества. Наверное, закономерный результат, в конце пошел навал, получили необязательное удаление.

Вышли молодые футболисты – Сухорученко и Пивоваров, нужно их поддержать. Пивоваров для дебюта сыграл неплохо, Сухорученко – молодой парень, с хорошими данными, светлой головой», – сказал исполняющий обязанности главного тренера .

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков