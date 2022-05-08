«Арсенал» не побеждает 11 матчей подряд в РПЛ и идет последним

«Арсенал» не побеждает в РПЛ в 2022 году.

Сегодня туляки сыграли вничью с (1:1).

Команда Миодрага Божовича продлила серию без побед в чемпионате России до 11 матчей – 4 ничьих, 7 поражений. В последний раз «Арсенал» побеждал 5 декабря в матче с «Химками» (2:1).

После 28 туров занимает последнее место в РПЛ с 23 очками.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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