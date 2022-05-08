«Краснодар» пробил 13 пенальти за сезон РПЛ и повторил рекорд «Крыльев Советов» 2004 года

в 13-й раз пробил пенальти в текущем чемпионате России.

Команда Александра Сторожука ударом с одиннадцатиметровой отметки сравняла счет в игре с (1:1, второй тайм) в 28-м туре РПЛ.

13 пенальти за сезон – повторение рекорда высшей лиги, установленного «Крыльями Советов» в 2004 году. По 12 пенальти у «Алании» (1999), «Зенита» (2015/16) и «Черноморца» (12).

При этом «быки» реализовали лишь 8 из 13 ударов с точки. У и «Алании» было 11 голов, у – 9, у «Черноморца» – 8. 5 незабитых пенальти – худший результат в сезоне .

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