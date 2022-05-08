извинился перед болельщиками за разгромное поражение от (0:4).

проиграл в 36-м туре и потерял шансы выйти в Лигу чемпионов.

«Результат обо всем говорит. Мы сыграли недостаточно хорошо, соперник переиграл нас. У них всегда были варианты, они лучше прессинговали и заслужили этот результат.

Практически все складывалось не так, как нужно. Это относится и к качеству игры, и к характеру команды. Они заслуженно победили, а мы заслуженно находимся там, где находимся. Нам должно быть стыдно, потому что мы сыграли недостаточно хорошо и должны играть гораздо лучше.

Что касается кричалок фанатов [о том, что игроки «МЮ» не заслуживают носить футболку клуба], я тоже отношусь к ней. Того, что мы сегодня показали, того, что я показал, недостаточно, чтобы носить футболку «МЮ», я это принимаю», – сказал полузащитник «Юнайтед».

«МЮ» получил 0:4 от «Брайтона» – и разгромы уже норма. Так плохо клубу не было даже при Мойесе