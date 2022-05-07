Поттер о 4:0 с «МЮ»: «Особенный день для «Брайтона». Очень хорошая игра против столь статусного клуба»

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Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (4:0) в АПЛ.

«У нас были кое-какие проблемы в матчах на своем поле: мы играли хорошо, но не все складывалось в нашу пользу. Поэтому такое выступление против столь статусной команды, как «МЮ», сделало сегодняшний день особенным для клуба.

Мы играли настолько агрессивно, настолько инициативно, насколько могли. Это был по-настоящему хороший матч», – сказал Поттер.

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