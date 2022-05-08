Роналду, Матич и Мата – худшие в «МЮ» по оценкам Sky за матч с «Брайтоном» (0:4). У них 4 балла из 10

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Криштиану Роналду был признан одним из худших игроков матча «МЮ» с «Брайтоном» (0:4).

По оценкам Sky Sports, Роналду, Хуан Мата и Неманя Матич были худшими в составе манкунианцев – их игра оценена в 4 балла из 10.

Все остальные футболисты «Манчестер Юнайтед», сыгравшие в матче, получили оценку 5.

Лучшим игроком встречи был признан Мойсес Кайседо, забивший первый гол в игре. Его оценили в 8 баллов из 10.

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