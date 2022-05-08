Дани Алвес отдал 100-й голевой пас в Ла Лиге. За последние 30 лет больше лишь у Месси и Фигу

Защитник «Барселоны» сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Бетисом» (2:1), ассистировав Жорди Альбе, автору победного мяча.

Алвес отдал 100-й результативный пас за карьеру в Ла Лиге, где 39-летний бразилец также выступал за «Севилью».

За последние 30 лет (с момента учета соответствующей статистики) это третий показатель в Примере.

Лидирует в списке с 189 ассистами (экс-«Барселона»), второе место у (экс- , «Реал») – 107 передач.

Подробнее статистика Алвеса – здесь.

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