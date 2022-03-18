Дани Алвес: «Месси не получает удовольствия в «ПСЖ». Там Лео не на своем месте. Надеюсь, он сможет вернуться в «Барсу»

поделился мнением о в .

«Мне кажется, он не получает удовольствия в «ПСЖ». Лео делает футбол особенным, и у него это получается тогда, когда он хорошо проводит время. А когда он хорошо проводит время, остальные наслаждаются [его игрой].

Как по мне, там Месси не на своем месте. Потому что Лео жил в лучшем месте в мире для того, чтобы заниматься любимым делом.

Лео всегда говорил мне: «Где тебе будет лучше, чем здесь, в «Барселоне»? Я проверил – нет места лучше. Когда стало известно, что он уходит, я написал ему те же слова.

По тем или иным причинам сейчас он не здесь, и я надеюсь, что он сможет вернуться. Не знаю, произойдет ли это, но если он вернется, пусть приезжает, когда я буду здесь, чтобы насладиться этим хотя еще чуть-чуть.

Все уходившие из «Барсы» сожалели об этом. Все. Кто-то скажет, что это не так, потому что не любит признавать неудачу, но все сожалеют. Потому что в «Барсе» лучше, чем где бы то ни было», – сказал защитник «блауграны».