Алвес – Месси о 39-м трофее: «Если кто-то превзойдет тебя, то пусть это будет тот, кто лучше»

обратился к Лионелю Месси, который завоевал 39-й трофей, выиграв Лигу 1 с .

«Величайший чемпион лучшего вида спорта в мире – из соседней страны, которая находится на северо-востоке. Величайший, который сам написал свою судьбу.

Но есть такая жизненная мудрость: если кто-то превзойдет тебя, то пусть это будет тот, кто лучше.

Этот пост – не ради собственного эго, а для того, чтобы ты всегда верил в себя. Выбирай свою судьбу сам и борись каждый день, пока не достигнешь цели!» – написал защитник «Барселоны».

К публикации бразилец прикрепил картинку, согласно которой у него 43 трофея в карьере, а у Месси – 39.

Существуют разные версии по поводу количества выигранных Алвесом титулов. Встречаются варианты, согласно которым у него 42 или 46 трофеев.