Тренер «Химок» Попов о 0:1 с «Зенитом»: «Могли при удаче добиться положительного результата»

прокомментировал поражение «Химок» от «Зенита» (0:1).

Старший помощник главного тренера подмосковного клуба высказался после матча 28-го тура РПЛ.

— Я думаю, была обоюдоострая, интересная игра в исполнении обеих команд. Наверное, в начале первого тайма действовали немного скованно. После пропущенного мяча ребята немного успокоились, почувствовали себя свободнее.

Во втором тайме мы уже были более активны в атаке, сделали ряд замен и могли при удачном исходе добиться положительного результата. Ребятам огромное спасибо, бились на каждом участке поля.

— В последнее время Жирков тренировался в общей группе, но в заявку попал только сегодня. Почему он не играл раньше?

— Ранее Сергей Николаевич [Юран] отвечал на этот вопрос. У Юры была травма, которая не давала ему в полном объеме тренироваться и тем более играть. Есть медицинский штаб, тренер по физической подготовке. Перед матчем выносится общее решение: насколько он готов и сколько может сыграть.

— В последних матчах чемпионата мы увидим его на поле?

— Думаю, да. Вы же видите: он вышел на поле. Посмотрим, как после матча Юра будет себя чувствовать.

— Есть ли шанс увидеть Мирзова в концовке чемпионата? Серьезная ли у него травма?

— У него не травма. Он заболел: была температура, болело горло. У нас еще Давидян выпал из-за этого, и осталось всего 4 полевых игрока в резерве.

Это случилось на предыгровой тренировке. Резиуан почувствовал недомогание, поэтому не приехал. Будем надеяться, что он выздоровеет, у нас впереди два решающих матча, – сказал Попов.

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