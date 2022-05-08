Марио Фернандес: «ЦСКА играет из рук вон плохо. Хотим извиниться перед болельщиками»

высказался после поражения ЦСКА от (0:1) в 28-м туре .

«Сейчас мы все переживаем очень сложный период. Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками.

Команда играет из рук вон плохо. Хочу заверить, что игроки прикладывают все усилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации. И далее будем делать все от нас зависящее, чтобы как можно скорее преодолел спад.

Благодарим наших болельщиков за постоянную и неустанную поддержку. ЦСКА всегда будет первым», – заявил защитник.

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