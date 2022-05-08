Марио Фернандес: «ЦСКА играет из рук вон плохо. Хотим извиниться перед болельщиками»

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Марио Фернандес высказался после поражения ЦСКА от «Сочи» (0:1) в 28-м туре РПЛ.

«Сейчас мы все переживаем очень сложный период. Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками.

Команда играет из рук вон плохо. Хочу заверить, что игроки прикладывают все усилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации. И далее будем делать все от нас зависящее, чтобы ПФК ЦСКА как можно скорее преодолел спад.

Благодарим наших болельщиков за постоянную и неустанную поддержку. ЦСКА всегда будет первым», – заявил защитник.

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