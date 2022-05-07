Березуцкий о ЦСКА: «Мотивировать игроков очень сложно, это следствие происходящего. У «Динамо» та же ситуация»

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Алексей Березуцкий отметил сложности с тем, чтобы настроить игроков ЦСКА на матчи РПЛ.

Его команда сегодня уступила «Сочи» (0:1) в 28-м туре чемпионата России.

– Есть ли вопросы к мотивации игроков?

– Это закономерное следствие того, что давно происходит. «Динамо» столкнулось с такой же ситуацией. Мы боролись за высокие места после марта, а потом все понимали, что произойдет.

Мотивировать игроков очень сложно, но это все равно не оправдание. Футболист должен выкладываться вне зависимости от обстоятельств, – сказал главный тренер ЦСКА.

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