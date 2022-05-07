Березуцкий про 0:1 с «Сочи»: «У ЦСКА ничего не получалось в атаке в 1-м тайме. Во 2-м стало лучше»

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Алексей Березуцкий подвел итоги матча ЦСКА с «Сочи» (0:1) в 28-м туре РПЛ.

– Сложная игра, в первом тайме вообще не получалось в атаке. Почему так вышло?

– Да, действительно, в первом тайме в атаке вообще ничего не получалось. Где-то малоактивно играли – особенно наши инсайды. Во втором тайме все стало гораздо лучше, но, к сожалению, в футбол надо играть все 90 минут, а не 45.

– В стартовые 20 минут очень много позволили сделать «Сочи». И гол был забит, и плюс еще пара моментов… Не успевали банально?

– Где-то не успевали, где-то недорабатывали, опять же, не в обороне, больше в верхней тройке.

Во втором тайме, да, было лучше, но «Сочи» играл по результату, опять же, и это логично, – сказал главный тренер ЦСКА в эфире «Матч ТВ».

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