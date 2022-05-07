У ЦСКА 2 удара в створ за 2 последних матча. И «Сочи», и «Ахмату» армейцы проиграли всухую

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ЦСКА нанес два удара в створ ворот за две последние игры в чемпионате России.

Сегодня армейцы потерпели поражение от «Сочи» (0:1) в 28-м туре РПЛ, Единственный раз (за 8 попыток) они попали в створ соперника на 83-й минуте – хавбек Ильзат Ахметов пробил по центру ворот.

В матче с «Ахматом» (0:2) в прошлом туре команда Алексея Березуцкого также нанесла лишь один точный удар.

В следующей игре ЦСКА встретится с «Краснодаром» на выезде – это случится 15 мая.

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