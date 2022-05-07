«Ференцварош» Черчесова впервые за 13 матчей проиграл в чемпионате Венгрии – 0:3 МТК

крупно уступил (0:3) в 32-м туре чемпионата Венгрии.

Команда Станислава Черчесова потерпела первое поражение в лиге с 6 февраля. С тех пор у нее было 9 побед и 3 ничьих.

11 мая клуб из Будапешта встретится с «Пакшем» в финале Кубка Венгрии, а 14-го в гостях выступит против «Дьирмота» в рамках 33-го тура чемпионата.

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