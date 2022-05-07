«Ференцварош» Черчесова впервые за 13 матчей проиграл в чемпионате Венгрии – 0:3 МТК

«Ференцварош» крупно уступил МТК (0:3) в 32-м туре чемпионата Венгрии.
Команда Станислава Черчесова потерпела первое поражение в лиге с 6 февраля. С тех пор у нее было 9 побед и 3 ничьих.
11 мая клуб из Будапешта встретится с «Пакшем» в финале Кубка Венгрии, а 14-го в гостях выступит против «Дьирмота» в рамках 33-го тура чемпионата.
- Дата проведения
- 7 мая, 20.15, «Групама-Арена»
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Ференцварош –
Богдан, Блажич, Ботка, Чивич, Бешич (Марин, 68), Вечеи, Эсити (Ауски, 60), Лаидуни, Гаврич (Сакариассен, 60), Нген, Басси (Боли, 60).
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