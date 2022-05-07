«Ференцварош» Черчесова впервые за 13 матчей проиграл в чемпионате Венгрии – 0:3 МТК

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«Ференцварош» крупно уступил МТК (0:3) в 32-м туре чемпионата Венгрии.

Команда Станислава Черчесова потерпела первое поражение в лиге с 6 февраля. С тех пор у нее было 9 побед и 3 ничьих.

11 мая клуб из Будапешта встретится с «Пакшем» в финале Кубка Венгрии, а 14-го в гостях выступит против «Дьирмота» в рамках 33-го тура чемпионата.

Ференцварош – МТК 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
7 мая, 20.15, «Групама-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 60 Футач, 0:2 – 84 Миовски, 0:3 – 90 Футач.
ФеренцварошБогдан, Блажич, Ботка, Чивич, Бешич (Марин, 68), Вечеи, Эсити (Ауски, 60), Лаидуни, Гаврич (Сакариассен, 60), Нген, Басси (Боли, 60).
МТКРайкович, Миятович, Надь, Слука (Эррера, 90), Варью, Рамадани, Ката (Хорват, 71), Мезей (Спировски, 71), Микнецки, Ковач (Ванча, 58), Футач, Миовски.

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