Черчесов о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – радует такой подход к делу»

высказался о победе «Ференцвароша» над (5:3).

«Матч выдался, конечно, богатым на голы. Когда мы повели 3:0, то расслабились. Нам дважды забили со стандартов – с пенальти и штрафного. Пенальти, на мой взгляд, не было, но в любом случае я рад, что ребята после встряски пришли в себя и забили еще дважды.

В двух матчах после оформленного чемпионства мы забили в общей сложности 7 голов и одержали две победы. Меня радует такой подход к делу. Вчера, кстати, «Ференцварош» заканчивал матч сразу с шестью венграми в составе. Мне сказали, что такого не было целых восемь лет.

7 мая у нас предпоследний тур чемпионата, а 11-го числа – финал кубка. Болельщицкая квота «Ференцвароша» на этот матч улетела в продаже за один час. Интерес к этому поединку большой, и я лично это тоже ощущаю: многие мои знакомые хотят попасть на финальный матч», – сказал главный тренер «Ференцвароша».

«Ференцварош» Черчесова 12 матчей не проигрывает в чемпионате Венгрии: 9 побед, 3 ничьих