«Ференцварош» Черчесова 12 матчей не проигрывает в чемпионате Венгрии: 9 побед, 3 ничьих

«Ференцварош» одержал 5-ю победу в чемпионате подряд – над «Залаэгерсегом» (5:3) в 31-м туре.
В лиге Венгрии команда Станислава Черчесова проигрывала в последний раз 6 февраля – «Пакшу» (0:3). С тех пор у нее 9 побед и 3 ничьих.
Клуб из Будапешта в следующий раз сыграет с МТК – это случится 7 мая.
- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «Групама-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 8 Вечеи, 2:0 – 21, пенальти Нген, 3:0 – 27 Ботка, 3:1 – 53 Тайти, 3:2 – 66, пенальти Жори, 4:2 – 77 Боли, 4:3 – 87 Жори, 5:3 – 90 Марин.
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Ференцварош –
Дибус, Ботка, Чивич, Ммаэ, Pászka, Марин, Вечеи, Эсити (Бешич, 69), Лончар, Ауски (Зубков, 55), Нген, Боли.