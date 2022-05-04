«Ференцварош» Черчесова 12 матчей не проигрывает в чемпионате Венгрии: 9 побед, 3 ничьих

одержал 5-ю победу в чемпионате подряд – над (5:3) в 31-м туре.

В лиге Венгрии команда проигрывала в последний раз 6 февраля – «Пакшу» (0:3). С тех пор у нее 9 побед и 3 ничьих.

Клуб из Будапешта в следующий раз сыграет с МТК – это случится 7 мая.