«Ференцварош» Черчесова 12 матчей не проигрывает в чемпионате Венгрии: 9 побед, 3 ничьих

Теги Станислав Черчесов Залаэгерсег высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

«Ференцварош» одержал 5-ю победу в чемпионате подряд – над «Залаэгерсегом» (5:3) в 31-м туре.

В лиге Венгрии команда Станислава Черчесова проигрывала в последний раз 6 февраля – «Пакшу» (0:3). С тех пор у нее 9 побед и 3 ничьих.

Клуб из Будапешта в следующий раз сыграет с МТК – это случится 7 мая.

Ференцварош – Залаэгерсег 5:3 (3:0, 2:3)
Дата проведения
4 мая, 19.30, «Групама-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Вечеи, 2:0 – 21, пенальти Нген, 3:0 – 27 Ботка, 3:1 – 53 Тайти, 3:2 – 66, пенальти Жори, 4:2 – 77 Боли, 4:3 – 87 Жори, 5:3 – 90 Марин.
ФеренцварошДибус, Ботка, Чивич, Ммаэ, Pászka, Марин, Вечеи, Эсити (Бешич, 69), Лончар, Ауски (Зубков, 55), Нген, Боли.
ЗалаэгерсегКальноки-Киш, Демьен, Мочи (Шполярич, 74), Постобаньи, Серафимов, Хусти (Лесяк, 74), Санкович, Тайти, Беди, Жори, Ubochioma.

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