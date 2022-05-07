«С чемпионством, колхозник». Фанаты «Зенита» поздравили Азмуна и Ракицкого с титулом РПЛ

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Фанаты «Зенита» поздравили Ярослава Ракицкого и Сердара Азмуна с победой в РПЛ.

Во время домашнего матча чемпионата России с «Химками» (1:0) болельщики петербуржцев растянули баннеры, посвященные этим игрокам.

«С чемпионством, колхозник. С чемпионством, Ярик», – такие баннеры вывесили на трибуне фанаты «Зенита».

«Колхозник» – одно из любимых слов Азмуна, которым он регулярно пользовался, играя за сине-бело-голубых.

Напомним, Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом» в начале марта, а Азмун перешел в леверкузенский «Байер» по ходу зимнего трансферного окна. Оба игрока выступали за российский клуб с 2019 года.

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