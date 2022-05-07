Семак про 1:0 с «Химками»: «Зенит» выполнил задачи, ребята снова отметили чемпионство»

Главный тренер подвел итоги матча с «Химками» (1:0) в 28-м туре .

«Фрагментами игра нас устраивала, фрагментами – нет. Для нас было важно дать сыграть некоторым игрокам, а кому-то дать отдохнуть.

Выполнили задачи, которые стояли перед нами, и ребята снова отметили чемпионство.

По поводу состава на следующий тур у нас есть понимание, но точное решение примем исходя из состояния игроков.

сыграл хорошо, выручил», – сказал Семак.

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