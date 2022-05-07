«Семак – очень сильный тренер, хотя еще достаточно молод. Он должен остаться». Танасиевич о «Зените»

высоко отозвался о .

Бывший защитник , работающий сейчас в московском клубе в качестве скаута по Европе, ответил на вопросы о «Зените».

– У «Зенита» четвертый титул. Вас удивляет такая гегемония одного клуба в ?

– Если честно, немного да. С другой стороны – у «Зенита» очень сильный состав. Классные иностранцы, способные менять результат индивидуальными действиями. Я сейчас именно про чемпионат России, а не еврокубки. Пять или шесть футболистов могут забить, если у команды не пойдет игра. Есть и российские важные игроки. Плюс – деньги, инфраструктура, спокойствие в клубе – все это тоже помогает сохранять стабильность.

– Но главное – игроки?

– Еще отмечу тренера, про них иногда несправедливо забывают. Семак – очень сильный специалист, хотя еще достаточно молодой. Я вижу, как он развивается тактически, как прогрессирует. Так что он тоже важная часть этого успеха. Очень важная.

– При этом непонятно, останется ли Семак в «Зените». Клуб должен сделать все, чтобы сохранить тренера?

– Я считаю, он должен остаться. Он добивается результата, плюс в этом году не будет Европы. Конечно, его необходимо оставить, – сказал Танасиевич.

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