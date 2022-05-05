Сергей Семак: «Мой контракт с «Зенитом» – меньшее, что меня интересует сейчас. Не утверждал с уверенностью, что я здесь буду работать»

не концентрируется на новом контракте с «Зенитом».

– Перед игрой вы заметили, что у вас нет контракта на следующий сезон. После оформления чемпионства Александр Иванович Медведев сказал, что вопрос с контрактом можно считать решенным. И вы так сейчас уверенно говорите о будущем. Можно ли сказать, что вы остаетесь в команде?

– А в чем моя уверенность? Почему я уверенно говорю о своем будущем?

– Вы уже говорите про подготовку к следующему сезону и так далее.

– Я сказал: прежде, чем планировать, нужно понимать исходные данные.

Я не говорил, что это касается меня. Я не утверждал с уверенностью, что я здесь буду работать. Что касается моего личного контракта, то это меньшее, что меня сейчас интересует.

Есть матчи, которые мы должны играть, а дальше... Если будут какие-то новости, то вы их узнаете от нашего руководства.

– У вас есть желание остаться?

– Все вопросы, которые мы обсуждаем, останутся там, где они будут обсуждаться. Все узнаете, – сказал главный тренер .

«Зенит» взял девятое чемпионство и хочет вторую звезду. До «Спартака» в России – два титула